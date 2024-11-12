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Хабаровские полицейские получили 40 новых внедорожников для улучшения работы

Хабаровские полицейские получили 40 новых внедорожников для улучшения работы

Сотрудники подразделений МВД России в Хабаровском крае получили 40 новых служебных внедорожников, которые были торжественно вручены начальником краевого управления полиции генерал-майором Андреем Шабашовым.

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