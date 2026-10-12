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The Eurasia Daily news agency

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Either Burnham is lying: Johnson said that Moscow has nothing to do with Brexit

Either Burnham is lying: Johnson said that Moscow has nothing to do with Brexit

There is no evidence of Russia's successful intervention in the 2016 referendum. This was stated in the social network X by former British Prime Minister Boris Johnson.

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