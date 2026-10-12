There is no evidence of Russia's successful intervention in the 2016 referendum. This was stated in the social network X by former British Prime Minister Boris Johnson.
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