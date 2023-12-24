Одно судно получило повреждения: ВМС США передаёт об атаке хуситов в Красном море

ВМС США сообщили об атаке хуситами двух танкеров, шедших под норвежскими и индийскими флагами. Хуситы Йемена реагируя на действия Израиля и коллективного Запада в Секторе Газа заявили, что торговые суда и танкерный флот, который идет в Суэцкий канал через Баб-эль-Мандебский пролив в акваторию Красного моря будут атакованы.