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Одно судно получило повреждения: ВМС США передаёт об атаке хуситов в Красном море

Одно судно получило повреждения: ВМС США передаёт об атаке хуситов в Красном море

ВМС США сообщили об атаке хуситами двух танкеров, шедших под норвежскими и индийскими флагами. Хуситы Йемена реагируя на действия Израиля и коллективного Запада в Секторе Газа заявили, что торговые суда и танкерный флот, который идет в Суэцкий канал через Баб-эль-Мандебский пролив в акваторию Красного моря будут атакованы.

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