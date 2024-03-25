Сборы “Дюны 2” превысили $574 миллиона за три недели проката Сегодня аналитиче...

Сборы “Дюны 2” превысили $574 миллиона за три недели прокатаСегодня аналитическое агентство Box Office Mojo поделилось данными касательно мировых сборов фильма Дюна 2 за третью неделю проката + дебютные выходные (суммарно 23 дня проката).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)