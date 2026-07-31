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Овечкин объяснил, как попал на вирусное видео из ЗАГСа

Овечкин объяснил, как попал на вирусное видео из ЗАГСа

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом выпуске FONtour рассказал, как случайно оказался на свадьбе в Санкт-Петербурге, а также признался, что не готов превращать подобные истории в коммерческий проект.

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