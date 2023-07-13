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Подарок от ндабазабанту: Посол ЮАР передал екатеринбургской библиотеке свои книги

Подарок от ндабазабанту: Посол ЮАР передал екатеринбургской библиотеке свои книги

Среди калейдоскопа событий и встреч выставки ИННОПРОМ совершенно не затерялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь Мзувукиле Джеффа Макетуки.

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