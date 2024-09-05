Кардиолог рассказал, кому не стоит злоупотреблять кофе

Каждому эксперт посоветовала опираться на свое самочувствие Людям с повышенным артериальным давлением, учащённым пульсом, а также тем, кто страдает от депрессии или панических атак, не рекомендуется злоупотреблять кофе, поскольку он может усугубить симптомы этих состояний.