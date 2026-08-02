«Ситуация ухудшается»: в ВСУ предупреждают об угрозе обвала фронта Ситуация на фронте для ВСУ осложняется из-за нехватки личного состава и ресурсов.
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«Ситуация ухудшается»: в ВСУ предупреждают об угрозе обвала фронта Ситуация на фронте для ВСУ осложняется из-за нехватки личного состава и ресурсов.
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