⚡️ В Сочи полицейские задержали граждан, которые сожгли вещи на Вечном огне Инцидент произошел ночью 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе.
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⚡️ В Сочи полицейские задержали граждан, которые сожгли вещи на Вечном огне Инцидент произошел ночью 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе.