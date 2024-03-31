«Тампа» победила «Айлендерс», Кучеров отдал 2 голевых паса, Василевский стал лучшим игроком матча

В чемпионате НХЛ «Тампа» у себя во Флориде переиграла «Айлендерс» — 4:1. Гости открыли счет уже на 3-й минуте, но их первая шайба оказалась и последней, больше пробить российского вратаря Андрея Василевского нью-йоркцам не удалось.
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