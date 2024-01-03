Дюпон-Эньян: Введение цифрового евро не спасёт промышленность ЕС

Разрушенную промышленность Евросоюза не получится восстановить с помощью введения цифрового евро. С таким прогнозом выступил депутат французского парламента и глава политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
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