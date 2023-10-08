Мощное землетрясение уничтожило 13 деревень в Афганистане

В результате произошедшего на западе Афганистана мощного землетрясения полностью уничтожены 13 деревень, сообщил в воскресенье, 8 октября, корреспондент Хевад Хамши со ссылкой на данные департаментов по борьбе со стихийными бедствиями и здравоохранения.