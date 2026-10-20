Эти несколько фраз цитируют чаще, чем любую другую речь Сталина. Их приводят как доказательство того, что вождь под конец войны «вернулся к русской идее», и как свидетельство его цинизма: похвалил народ, который сам же держал в колхозах и лагерях.
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