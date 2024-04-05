В Центре «Зотов» проходит выставка классиков советского конструктивизма

В Центре «Зотов» проходит выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937», рассказывающая об всемирно известном архитектурном направлении, напрямую связанным со временем строительства нового мира, последовательно создававшего модель нового человека.
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