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В Центре «Зотов» проходит выставка классиков советского конструктивизма

В Центре «Зотов» проходит выставка классиков советского конструктивизма

В Центре «Зотов» проходит выставка «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937», рассказывающая об всемирно известном архитектурном направлении, напрямую связанным со временем строительства нового мира, последовательно создававшего модель нового человека.

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