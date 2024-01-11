СМИ: Новый фильм серии “Звездный путь” запущен в производство Компания Paramount...

СМИ: Новый фильм серии “Звездный путь” запущен в производствоКомпания Paramount все еще не выпустила “Звездный путь 4”, но это не мешает ей, как сообщается, заказать еще один проект-приквел по мотивам франшизы о Звездном пути, который будет снимать режиссер “Звездных войн: Андор” Тоби Хейнс.