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СМИ: Новый фильм серии “Звездный путь” запущен в производство Компания Paramount...

СМИ: Новый фильм серии “Звездный путь” запущен в производство Компания Paramount...

СМИ: Новый фильм серии “Звездный путь” запущен в производствоКомпания Paramount все еще не выпустила “Звездный путь 4”, но это не мешает ей, как сообщается, заказать еще один проект-приквел по мотивам франшизы о Звездном пути, который будет снимать режиссер “Звездных войн: Андор” Тоби Хейнс.

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