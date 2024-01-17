Цена огурцов в Екатеринбурге перевалила за 600 рублей за килограмм. Фото

Стоимость огурцов в Екатеринбурге перевалила за 600 рублей за килограмм, а стоимость помидоров приблизилась к 500 — и это при том, что по данным «Свердловскстата» средняя цена на эти овощи составляет 210,15 рублей и 245,81 рублей соответственно.