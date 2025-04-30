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Иркутск готовится принять узбекские товары: создаются логистические центры

Иркутск готовится принять узбекские товары: создаются логистические центры

Иркутская область планирует создать торгово-логистические центры для узбекских товаров. Замминистра экономического развития Марина Петрова отмечает, что это поможет сократить количество посредников и обеспечить хранение продукции.

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