Иркутск готовится принять узбекские товары: создаются логистические центры

Иркутская область планирует создать торгово-логистические центры для узбекских товаров. Замминистра экономического развития Марина Петрова отмечает, что это поможет сократить количество посредников и обеспечить хранение продукции.
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