Под Новосибирском задержали сбежавшего из психбольницы опасного пациента

Пациент, который пытался убить медсестру и сбежал из психбольницы, задержан в Новосибирской области. В одном из районных центров Новосибирской области правоохранители задержали мужчину, который при побеге из психиатрической больницы напал на медработницу.
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