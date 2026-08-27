МИД РФ потребовал от МАГАТЭ воздействовать на Киев из-за атак на ЗАЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала руководство МАГАТЭ принять исчерпывающие меры воздействия на Киев в связи с ударами по Запорожской АЭС, 27 августа сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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