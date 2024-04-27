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33 участка под ИЖС выкупили москвичи у города со скидкой с начала года

33 участка под ИЖС выкупили москвичи у города со скидкой с начала года

Москвичи выкупили 33 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со скидкой 60% в первом квартале этого года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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