Учащиеся школы № 4 в Салехарде пожаловались на состав котлет в столовой

Родителя из Салехарда возмутила работа поваров в школе № 4. Горожанин, опираясь на рассказы дочери-школьницы, в соцсетях пожаловался на хлеб в мясных котлетах, недолитый сок и грубое отношение сотрудников столовой к детям.