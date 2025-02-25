Учащиеся школы № 4 в Салехарде пожаловались на состав котлет в столовой

Родителя из Салехарда возмутила работа поваров в школе № 4. Горожанин, опираясь на рассказы дочери-школьницы, в соцсетях пожаловался на хлеб в мясных котлетах, недолитый сок и грубое отношение сотрудников столовой к детям.
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