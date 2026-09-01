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Царьград

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Huawei и Honor повысили цены на смартфоны до 20% с 1 сентября

Huawei и Honor повысили цены на смартфоны до 20% с 1 сентября

Huawei и Honor с 1 сентября подняли цены на смартфоны до 20% из-за роста стоимости чипов памяти. Цены моделей Mate 80 и Enjoy 90 Pro Max выросли до 17%, а Honor повысила стоимость модели Power 2 на 19-20%.

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