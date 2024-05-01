Глава Пентагона Остин допустил возможность переговоров между Россией и Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил вероятность проведения переговоров между Россией и Украиной. При этом он заметил, что Киев сам должен решить, когда ему начинать переговоры с Москвой и какие условия ему принимать или нет.
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