Антон ПОЛЯНИЧ Власти Литвы на протяжении последних десятилетий неустанно демонстрировали негативное отношение к Белоруссии.
ЛИТВА РЕШИЛАСЬ НА НЕАДЕКВАТНЫЙ ШАГ
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Na Litwie innych przybaltyckich krajach jest prawdziwy faszyzm
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21 час.
Владимир Витковский
Надо дать команду панам навести порядок в своем свинарнике, обитатели совсем отбились от рук, забыли кнут.
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21 час.
ВВ
Владимир Витковский
... должны же в руководстве свинарника быть ЛЮДИ, вот паны своего и поставили, не всем же свиньям хвосты крутить, только чушкаСам...
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21 час.
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