Дмитриев опубликовал фото по итогам переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети X фотографии с переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле.