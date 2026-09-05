Дмитриев опубликовал фото по итогам переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в социальной сети X фотографии с переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле.
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