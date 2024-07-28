Житель Нижнего Новгорода лишился почти двух миллионов рублей из-за мошенников

В Нижнем Новгороде продолжается серия мошеннических схем, направленных против местных жителей. Последней жертвой подобных аферистов оказался 64-летний мужчина, который был убежден в необходимости "обезопасить" свои банковские счета.
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