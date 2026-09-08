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Эксперт: СБУ и ГУР в Киеве делят сферы влияния в торговле оружием и наркотиками

Эксперт: СБУ и ГУР в Киеве делят сферы влияния в торговле оружием и наркотиками

Причиной перестрелок между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины является раздел сфер влияния в торговле наркотиками и оружием.

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