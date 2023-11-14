Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

Хорошие новости. Запад не поумнел и так и не нашёл выход из петли жадности

pretty В одном фильме говорили: "Украсть легко, а вот не попасться при этом сложно". В нашем случае можно добавить еще одно.

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