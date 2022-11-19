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Почеттино о Мбаппе: «Контракт с «ПСЖ» – это хорошо для клуба, но приблизит Килиана к «Золотому мячу» выход из зоны комфорта»

Маурисио Почеттино объяснил, как форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе выиграть «Золотой мяч». «Он может быть лидером, и все считают его лучшим нападающим мира, но сейчас «Золотой мяч» получил Карим Бензема – другой француз.

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