БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

МемуаристЪ Канал о Сталине. Враки Солжа о Сталинском генерале

МемуаристЪ Канал о Сталине. Враки Солжа о Сталинском генерале

mastodont Солженицын в кои-то веки не соврал про генерала Беркалова. Ну как не соврал, фамилия правильная, да звание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Откуда Исаич мог брать информацию о ГУЛАГе? В архивы его никто не пустил бы. Да и те периодически подчищались... А описать советский ад надо было перед Народом и Богом. Вот и собрал человек нарративы, устные свидетельства, домыслы и прочий фольклор... И явил миру гнусность ГУЛАГа, адское рабство людей, глумление бесов в форме ВЧК-НКВД... А как там коммунистический император кого-либо жаловал или казнил - не всё ли равно. Всё было произволом среди рабского рвения челяди. Солженицыну - вечная слава!
Ответить
6 час.
И
Искандер
Да и хер с ними, и с соЛЖеницыным, и с его косноязычной хернёй. Ты, дурачок, лучше скажи, как сборник &quot;нарративов&quot;, до колик смешных в своём идиотизма сказок-ужастиков и тупых тюремных анекдотов может &quot;явить миру гнусность ГУЛАГа, адское рабство людей, глумление бесов в форме ВЧК-НКВД&quot;?Солженицыну - вечная &quot;слава&quot; лжеца, стукача, подлеца и труса!
Ответить
3 час.
BV
Boris Voronin
В учебнике истории Великой России написать: &quot;Солженицын - это подлый сексот, врун и ПРЕДАТЕЛЬ интересов России!!!...&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх