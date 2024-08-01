mastodont Солженицын в кои-то веки не соврал про генерала Беркалова. Ну как не соврал, фамилия правильная, да звание.
МемуаристЪ Канал о Сталине. Враки Солжа о Сталинском генерале
Комментарии
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Владимир Петров
Откуда Исаич мог брать информацию о ГУЛАГе? В архивы его никто не пустил бы. Да и те периодически подчищались... А описать советский ад надо было перед Народом и Богом. Вот и собрал человек нарративы, устные свидетельства, домыслы и прочий фольклор... И явил миру гнусность ГУЛАГа, адское рабство людей, глумление бесов в форме ВЧК-НКВД... А как там коммунистический император кого-либо жаловал или казнил - не всё ли равно. Всё было произволом среди рабского рвения челяди. Солженицыну - вечная слава!
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6 час.
И
Искандер
Да и хер с ними, и с соЛЖеницыным, и с его косноязычной хернёй. Ты, дурачок, лучше скажи, как сборник "нарративов", до колик смешных в своём идиотизма сказок-ужастиков и тупых тюремных анекдотов может "явить миру гнусность ГУЛАГа, адское рабство людей, глумление бесов в форме ВЧК-НКВД"?Солженицыну - вечная "слава" лжеца, стукача, подлеца и труса!
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3 час.
BV
Boris Voronin
В учебнике истории Великой России написать: "Солженицын - это подлый сексот, врун и ПРЕДАТЕЛЬ интересов России!!!..."
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2 час.
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