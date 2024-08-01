МемуаристЪ Канал о Сталине. Враки Солжа о Сталинском генерале

Владимир Петров

Откуда Исаич мог брать информацию о ГУЛАГе? В архивы его никто не пустил бы. Да и те периодически подчищались... А описать советский ад надо было перед Народом и Богом. Вот и собрал человек нарративы, устные свидетельства, домыслы и прочий фольклор... И явил миру гнусность ГУЛАГа, адское рабство людей, глумление бесов в форме ВЧК-НКВД... А как там коммунистический император кого-либо жаловал или казнил - не всё ли равно. Всё было произволом среди рабского рвения челяди. Солженицыну - вечная слава!