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Родила сама? Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности

Родила сама? Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности

Супруга юмориста Евгения Петросяна — интернет-знаменитость Татьяна Брухунова — в день рождения дочери Матильды, 13 октября, решила поставить точку в бесконечных догадках общественности, кто же родил малышку.

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