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Вести Севастополь

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На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля, пострадали три человека

На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля, пострадали три человека

По предварительным данным, водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу.Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют причины ДТП на автодороге «Бахчисарай — Ялта».

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