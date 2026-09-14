На трассе Бахчисарай — Ялта столкнулись три автомобиля, пострадали три человека

По предварительным данным, водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу.Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют причины ДТП на автодороге «Бахчисарай — Ялта».
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