Немецкий министр обороны в Киеве: Наклевывается германская зрада

Михаил Рябов. Новый пакет помощи в размере 1,3 млрд евро, включающий снаряды и системы ПВО, пообещал Украине министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев на десятую годовщину начала Евромайдана – кровавого госпереворота, который в итоге привел к нынешней войне.
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