Немецкий министр обороны в Киеве: Наклевывается германская зрада

Михаил Рябов. Новый пакет помощи в размере 1,3 млрд евро, включающий снаряды и системы ПВО, пообещал Украине министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев на десятую годовщину начала Евромайдана – кровавого госпереворота, который в итоге привел к нынешней войне.