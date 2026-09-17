Фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился гала-концертом

Гости Международного фестиваля молодежи отметили этой ночью его завершение! Масштабный гала-концерт собрал на одной сцене больше тысячи артистов.
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