В Минздраве рассказали о состоянии военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при поступлении в больницу находился в тяжелом состоянии, сейчас он получает все необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале «Вести» со ссылкой на Минздрав России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии