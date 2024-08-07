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В Минздраве рассказали о состоянии военкора Поддубного

В Минздраве рассказали о состоянии военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный при поступлении в больницу находился в тяжелом состоянии, сейчас он получает все необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале «Вести» со ссылкой на Минздрав России.

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