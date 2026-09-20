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Более полумиллиона жителей Алтайского края проголосовали за два дня выборов

Более полумиллиона жителей Алтайского края проголосовали за два дня выборов

Окончательные итоги выборов станут известны после завершения голосования и подсчета голосов Более полумиллиона избирателей Алтайского края приняли участие в голосовании за первые два дня выборов.

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