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Царьград

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Наши бойцы не просто ушли от дрона, но и сняли погоню на видео

Наши бойцы не просто ушли от дрона, но и сняли погоню на видео

Беспилотники - это, пожалуй, сегодня самое грозное оружие на поле боя. Они быстро летят, успешно маневрируют и бьют точно в цель.

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