ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Лукашенко ожидает участия большого числа украинцев в празднике «Купалье»

Лукашенко ожидает участия большого числа украинцев в празднике «Купалье»

Большое число украинцев посетят в будущем праздник «Купалье» в Белоруссии. Такое пожелание 11 июля выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в обращении к участникам праздника, трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии