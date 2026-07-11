Лукашенко ожидает участия большого числа украинцев в празднике «Купалье»

Большое число украинцев посетят в будущем праздник «Купалье» в Белоруссии. Такое пожелание 11 июля выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в обращении к участникам праздника, трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».
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