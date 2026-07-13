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Севастополец и москвич получили 17 лет и 23 года строгого режима за госизмену

Севастополец и москвич получили 17 лет и 23 года строгого режима за госизмену

Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей по делу о госизмене и незаконном хранении взрывного устройства.

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