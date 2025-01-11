Заноза
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Заноза

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Рамштайн продолжает зажигать

Рамштайн продолжает зажигать

Нынешний белый шум о возможных "мирных инициативах", "мирных планах" и не менее "мирных картах", который шебуршится на манер надоедливой мухи, поднят согласованно и специально, чтобы ввести нас в заблуждение.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Вся эта мутота будет тянуться до тех пор, пока кому-то из натовцев не перепадет по-серьезному...
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5 час.
Семен Демин
Дураку ясно, что продолжение бойни на Украине в интересах Запада. Он не несет никакого ущерба, а на Россию давит серьезно руками украинцев. Гибнут, ведь, только россияне и украинцы, а запад зарабатывает. Но при Трампе будет еще хуже.
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2 час.

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