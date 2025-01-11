Вся эта мутота будет тянуться до тех пор, пока кому-то из натовцев не перепадет по-серьезному...

Семен Демин

Дураку ясно, что продолжение бойни на Украине в интересах Запада. Он не несет никакого ущерба, а на Россию давит серьезно руками украинцев. Гибнут, ведь, только россияне и украинцы, а запад зарабатывает. Но при Трампе будет еще хуже.