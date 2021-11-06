Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    Селиванов,чему удивляешься?Чему не можешь поверить? Мировоззренческому предательству своих недавних сограждан? Тоталь...Юрий Селиванов: К...
  • Юрий Николаев
    Ну а чего тут такого?! Давайте не будем драматизировать! Ну подумаешь там, помогли немножко укро-нацистам. Ну а что т...Давайте не будем ...
  • Сергей
    Китай не только хохлам подгадил. На Алтае из-за того, что весь Кузбасский уголь уходит в Поднебесную, цена на него вы...К энергетической ...

Киеву не нужна большая война, выгодней - тлеющая

Киеву не нужна большая война, выгодней - тлеющая

В конце сентября 2021 года главком ВСУ Валерий Залужный подписал директиву, разрешающую украинским военным в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с командованием Фактически Украина вышла из режима прекращения огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх