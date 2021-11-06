Киеву не нужна большая война, выгодней - тлеющая

В конце сентября 2021 года главком ВСУ Валерий Залужный подписал директиву, разрешающую украинским военным в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с командованием Фактически Украина вышла из режима прекращения огня.
В конце сентября 2021 года главком ВСУ Валерий Залужный подписал директиву, разрешающую украинским военным в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с командованием Фактически Украина вышла из режима прекращения огня.
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