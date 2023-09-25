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Временный руководитель «Альпин»: «Гасли дали шанс догнать Алонсо, обратный размен с Оконом – вполне нормальное решение»

На последнем круге Гран-при Японии Гасли приказали пропустить Окона, который в итоге финишировал девятым.

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