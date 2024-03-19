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Спрос ажиотажный. Финансовый советник из Приморья заявил о рекордных суммах на счетах у россиян

Спрос ажиотажный. Финансовый советник из Приморья заявил о рекордных суммах на счетах у россиян

В настоящее время среди россиян стремительно растет спрос на депозиты и вклады. Об этом деловому еженедельнику «Конкурент» заявил независимый финансовый и инвестиционный советник Владислав Потапов, сообщает PRIMPRESS.

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