Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда: посольство США призывает граждан не лететь В Саудовской Аравии подтверждают крупную атаку на главную воздушную гавань страны – аэропорт Эр-Рияда.
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