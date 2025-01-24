Токсины, смертность, экология: США перед лицом катастрофических последствий пожаров в Лос-Анджелесе

Начавшиеся 7 января пожары в Лос-Анджелесе, совпавшие с празднованием православного Рождества, заставили американцев задуматься о возможных последствиях безбожной вечеринки на вручении премии «Золотой глобус».
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