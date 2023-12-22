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Срок строительства станции метро "Спортивная" продлили до 25 июня 2024 года

Срок строительства станции метро "Спортивная" продлили до 25 июня 2024 года

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство скандально известной станции "Спортивная".Разрешение на проведение строительных работ на станции Новосибирского метрополитена "Спортивная" продлено до 25 июня 2024 года.

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