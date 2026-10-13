Глава РПЛ заметил изменениях в отношении УЕФА с Россией

Александр Алаев заявил о положительном тренде в вопросе возвращения русских клубов в еврокубки, хотя точные сроки допуска пока неизвестны.
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