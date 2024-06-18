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Политолог: визит Путина в КНДР символичен на фоне саммита по Украине

Политолог: визит Путина в КНДР символичен на фоне саммита по Украине

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Политолог, отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ отметил символичность визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею на фоне состоявшегося провального саммита в Швейцарии по Украине.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Этот визит символичен. Небензя заявил, что никаких санкций против КНДР Россия не поддержит!
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16 час.

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