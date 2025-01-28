Норвегия поставит Украине десять новых систем ПВО NASAMS в рамках нового соглашения Норвегия планирует передать Украине десять новых систем NASAMS на общую сумму 3 млрд долларов.
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Норвегия поставит Украине десять новых систем ПВО NASAMS в рамках нового соглашения Норвегия планирует передать Украине десять новых систем NASAMS на общую сумму 3 млрд долларов.
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