В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

Большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает с территории Украины. Об этом заявил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Казахстана Жандос Суюнбай.
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